Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 67 yaşındaki kişi kurtarılamadı.
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan K.K, 4 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan K.K, yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakınları tarafından teslim alınan K.K'nin cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi.
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