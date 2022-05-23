Uzmanından 'kene çıkarmaya' ilişkin açıklama

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:32

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, havaların ısınmasıyla kene ısırmalarının neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) vakalarında artış gözlendiğini belirtti.

Büylüktuna, yaptığı açıklamada kene ısırmasına nasıl müdahale edilmesi gerektiğinden bahsetti. Çiftçilik gibi işlerle uğraşan vatandaşların risk altında bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Büyüktuna, mümkün oldukça kenelerin bulunduğu alanlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

"KENELER HAYAT SÖNDÜRÜCÜ OLABİLİYOR"

Büyüktuna yaptığı açıklamada, “Bizim temel olarak vermemiz gereken mesaj, KKKA'dan nasıl korunmalıyız, insanlara bunu anlatmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan uzak durmamız gerekiyor. Bu gibi yerlere gidenler açık renk elbise giymeli ve vücutta açık yer kalmamasına dikkat etmeliler. Bu bölgelerden dönüşlerde mutlaka hem elbiselerini hem vücutlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Bunun dışında söylemek istediğimiz temel şey vücuttan bir an önce kenenin çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili şu mesajı vermemiz lazım kene vücutta ne kadar uzun süre kalırsa hastalığın oluşma riski o kadar artıyor kenenin bir an önce çıkarılması gerekiyor. Ama bu çıplak elle olmayacak.

- Peçete, yaprak ve kumaş yardımıyla çekilebilir. Evde cımbız, sağlık tesislerinde ise penset yardımıyla deriye girdiği en yakın bölgeden tutularak çekmek yoluyla yapılabilir. Kene çıkarıldıktan sonra yapmamız gereken şey o bölgeyi alkol, kolonya, iyotlu bileşikler ya da antiseptik solüsyonla temizlemektir. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak için bilinen eski yanlışlar var bunu da söylemek gerekiyor. Kene vücuttayken üstüne kolonya veya gaz yağı dökmek, sigara basmak bunlar riskli işlemler böyle durumlarda keneler hayat söndürücü olabiliyor” dedi.