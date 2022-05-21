Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 75 yaşındaki Kaşif Tunç hayatını kaybetti. Tunç'un hayvana yapışan keneyi eliyle kopardığı öğrenildi.
Zara ilçesine bağlı Kaplan köyünde hayvancılıkla uğraşan Kaşif Tunç, büyükbaş hayvana yapışan keneyi eliyle kopardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Tunç, 20 gün önce yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tunç, buradan da Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
TOPRAĞA VERİLECEK
KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Tunç, yaşam mücadelesini kaybetti. Tunç'un yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaplan köyüne götürüldü.
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