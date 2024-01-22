Sivas'ta Kuran'a ayağıyla basan şüpheli adliyeye sevk edildi

Sivas'ta Kuran'a ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:13
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Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Safa Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ile Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında başkan adaylarından S.K.'nin, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken Kuran'ı üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine bastığı belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine S.K.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır" ifadesi kullanıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


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