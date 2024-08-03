Sivas'ta lokomotif devrildi: 2 yaralı

Sivas’ta raydan çıkan lokomotif yan devrilmesi sonucu iki makinist yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 13:57
Sivas'ta lokomotif devrildi: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, olay bölge trafik mevkisinde meydana geldi.

Samsun’dan Sivas’a geldiği öğrenilen lokomotif, manevra yaptığı esnada raydan çıkarak yan devrildi.

Lokomotif içerisinde bulunan 2 makinist hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı makinistler yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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