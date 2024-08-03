Sivas'ta lokomotif devrildi: 2 yaralı
Sivas’ta raydan çıkan lokomotif yan devrilmesi sonucu iki makinist yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay bölge trafik mevkisinde meydana geldi.
Samsun’dan Sivas’a geldiği öğrenilen lokomotif, manevra yaptığı esnada raydan çıkarak yan devrildi.
Lokomotif içerisinde bulunan 2 makinist hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı makinistler yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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