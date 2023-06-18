Seçim malzemesi yapılmıştı! Ankara-Sivas YHT hattında kılavuz lokomotif raydan çıktı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının güzergahında yoğun yağış kaynaklı heyelan nedeniyle hasar oluştu, kılavuz lokomotif raydan çıktı. Söz konusu ulaşım hattı, AKP tarafından seçim döneminde kullanıma açılmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 20:27
Seçim malzemesi yapılmıştı! Ankara-Sivas YHT hattında kılavuz lokomotif raydan çıktı
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Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla nisan ayında kullanıma açılan Ankara- Sivas YHT hattında yoğun yağış nedeniyle hasar oluştu. Bölgede oluşan heyelan, zarar oluşan hattı kontrol eden lokomotifin raydan çıkmasına neden oldu.

Duruma tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, tren yolunda içine su dolan yarıkların videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun ! Çorlu’daki tren kazasından ders almayan Ulaştırma Bakanlığı bugün yine sınıfta kaldı. 6 yılda biteceği açıklanan, 15 yılda bitirilmeyen ama seçim öncesinde acele açılan Yüksek Hızlı Tren Ankara Sivas hattında bugün bir faciadan dönüldü. Yoğun yağış, Yozgat yakınlarında demiryolu hattına zarar verdi. Yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif heyalan ile raydan çıktı. Hattın güvenliğiyle ilgili şüphelerimizi defalarca dile getirdik, ama duyan çıkmadı! Facia olması için ölen canların mı sayılması lazım?

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Meclis’te Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın güvenlik sorununu defalarca dile getirdim, sorular sordum. Araştırma önergesi verdim, yine vereceğim. Vatandaşımızın can güvenliği için bu konunun peşini bırakmayacağım. Sormaya, sorgulamaya devam edeceğim!

 

Temeli 2009 yılında atılan, 2011 yılında sefere başlayacağı açıklanan Ankara-Tiflis bağlantılı İpekyolu YHT Hattı’nın ilk etabını oluşturan Ankara-Sivas hattı 14 yılda ancak açılabilmişti.


Ankara-Sivas YHT Heyelan

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