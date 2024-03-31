Sivas'ta seçimi kim kazandı? Sivas başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Sivas yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:55

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:55

Sivaslılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Sivas'ta seçimi hangi aday kazandı?

SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Adem Uzun, AKP'den Hilmi Bilgin, İYİ Parti'denMerve Yıldız Yaray, DEM Partiden ise Semiha Şahin - Cemal Pir başkan adayı olarak aday gösterildi.

SİVAS'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Sivas 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.