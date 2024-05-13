Sivas’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:20

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:20

Kardeşler Mahallesi 38. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle iki taraf arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kavga sırasında C.K., tabancayla M.Ö. ve Sadullah Kaya’nın üzerine ateş açtı. Kaya olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö. ağır yaralandı. Olay sonrası C.K. suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.