Sivas'ta 'tavşan' avlayan 5 kişiye 46 bin 83 lira ceza

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:20

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:22

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ile Kazancık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Abdallı genel avlağında gece avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yürüttü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Çalışmalarda gece avı yapan 5 kişi, vurdukları 3 yaban tavşanıyla suçüstü yakalandı.

Ekipler, bir araca, takozsuz kullanılan av tüfeğine el koydu. Şüphelilere 41 bin 883 lira idari, 4 bin 200 lira tazminat olmak üzere 46 bin 83 lira ceza uygulandı.