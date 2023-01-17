Sivas'ta 'tavşan' avlayan 5 kişiye 46 bin 83 lira ceza
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gece tavşan avlayan 5 kişi yakalandı. Suçüstü yakalanan kişilere ceza yağdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ile Kazancık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Abdallı genel avlağında gece avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yürüttü.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Çalışmalarda gece avı yapan 5 kişi, vurdukları 3 yaban tavşanıyla suçüstü yakalandı.
Ekipler, bir araca, takozsuz kullanılan av tüfeğine el koydu. Şüphelilere 41 bin 883 lira idari, 4 bin 200 lira tazminat olmak üzere 46 bin 83 lira ceza uygulandı.
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