Sivas'ta tüfekli-sopalı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle, 2 kişi ise sopa ve kürekle yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Merkeze bağlı Törnük köyünde, saat 09.30 sıralarında; Baki Bölükbaşı (53) ile Eyüp Çalışkan (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bölükbaşı, tüfekle Eyüp Çalışkan'ı sağ elinden vurdu.
Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Baki ve Yasin Bölükbaşı da sopa ve kürekle yaralandı. Yaralılardan Baki ile Yasin Bölükbaşı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Eyüp Çoşkun ise Numune Hastanesine kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Başına darbe alan Baki Bölükbaşı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Jandarma, olaya karıştığı tespit edilen Mücahit Çoşkun (26) ile Hamza Çoşkun’u (25) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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