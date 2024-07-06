Sivas’ta dolu ve sağanak sele neden oldu!
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Çöte köyünde dün akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu köyde meyve ağaçları ve elektrik direkleri zarar gördü.
Sağanak nedeniyle köyün içerisinden geçen dere taştı.
Taşan dereler ve dolu yağışı bahçeler ile birçok ekili arazide zarara yol açtı.
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