Sivas'ta yıldırım düştü; sürüdeki 38 koyun öldü

Sivas'ta bir koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olay sonucunda 38 koyun telef oldu.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 14:11
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Sivas'ın Gürün ilçesinde, sürü bulunan araziye yıldırım düşmesi sonucu 38 koyun öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Duran Uzun, koyunlarını arazide otlatırken sağanak başladı. Bu sırada sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın nedeniyle sürüde bulunan 38 koyun öldü. Ölen 38 koyunun, arazide açılacak çukura gömüleceği belirtildi.


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