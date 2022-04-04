Sivas'taki doğal gaz patlamasının ardındaki sır perdesi aralanıyor

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:39

Sivas’ta 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının ardından intihar şüphesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta geçtiğimiz gece üç katlı bir apartmanın 1. katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle ikamette büyük hasar oluştu. Yapılan ilk incelemede patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğu anlaşıldı. Patlamanın meydana geldiği evde bulunan 42 yaşındaki Turan Kaya ağır yaralanırken, üst katında oturan 74 yaşındaki annesi İmmi Kaya ve 80 yaşındaki babası Abdi Kaya olayı hafif şekilde atlattı. Öte yandan patlamanın etkisi ile panik yaşayıp hastaneye kaldırılan bir kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİNAYA OTURULAMAZ RAPORU

AFAD ekipleri bugün patlamanın yaşandığı binada incelemede bulundu. Yapılan incelemede binanın taşıyıcı kolanlarının ve duvarların hasar gördüğü anlaşıldı. Binanın çelik kapısının bile karton kutu gibi eğildiği, evin içerisinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Evde sağlam hiçbir şeyin kalmamış olması dikkat çekti. Patlamanın etkisi ile çevredeki binalarında camları kırılırken, evden uçan bazı parçaların çevredeki binalara saplandığı gözlendi. AFAD ekipleri bina için 'oturulamaz' yönünde rapor hazırlanıldığı öğrenildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Doğalgaz ekipleri tarafından evde yapılan incelemede mutfaktaki doğalgaz borusunun kesilmiş olduğu tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan Kaya’nın psikolojik sorunları bulunduğu, madde kullandığı için intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ileri sürüldü.

HASTANEDEN ÇIKIP ENKAZA DÖNEN EVLERİNE GİTTİLER

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan İmmi Kaya ve babası Abdi Kaya hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından enkaza dönen evlerine gitti. Çift evlerinin halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaya çifti patlamanın etkisiyle yataklarından düştüklerini belirterek, oğulların madde bağımlısı olduğunu, tedavisi için yardım beklediklerini belirtti.



