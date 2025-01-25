Siverek-Diyarbakır yolunda hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Siverek-Diyarbakır yolunda hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:33

Siverek-Diyarbakır karayolunun 5’inci kilometresinde öğleden sonra Ömer Faruk Vural yönetimindeki 33 ATG 358 plakalı hafif ticari araç ile Darouh Akbatnezhat'ın kullandığı 36 AA 391 TIR bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Ömer Faruk Vural’ın yaralandığını, yanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için morga, yaralanan sürücü ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Şanlıurfa #kaza

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