Şanlıurfa usulü damak çatlatan lezzet: Yumurtalı köfte tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:03

Şanlıurfa mutfağı, eşsiz lezzetleriyle Türkiye'nin dört bir yanında tanınır. Bu özel mutfağın en sevilen tariflerinden biri de yumurtalı köftedir. Kendine has baharatları, yoğurma tekniği ve lezzetli aromasıyla bu tarif, sofralara hem şıklık hem de tat katıyor. İşte, Şanlıurfa usulü yumurtalı köfte tarifi ve püf noktaları...

YUMURTALI KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur (köftelik)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı acı)

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet büyük boy yumurta

1 çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı isot (Şanlıurfa usulü tercih edilir)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 bağ ince kıyılmış taze soğan

1/2 bağ ince kıyılmış maydanoz

YUMURTALI KÖFTE YAPILIŞI

İnce bulguru geniş bir yoğurma tepsisine alın.

Üzerine 1 çay bardağı sıcak su ekleyerek bulgurların şişmesini sağlayın.

5-10 dakika bekledikten sonra, domates ve biber salçasını ekleyin.

Şişen bulgurları baharatlarla (pul biber, isot, karabiber ve tuz) iyice yoğurun.

Baharatların aroması bulgurlara tamamen geçene kadar bu işlemi sürdürün.

Yoğurma işlemi sona erdiğinde, ince kıyılmış taze soğan ve maydanozu bulgura ekleyin.

Yeşillikleri ezmeden nazikçe karıştırarak karışıma dahil edin.

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve hafifçe ısıtın.

Yumurtaları bir kasede çırptıktan sonra tavaya dökün.

Karıştırarak pişirin ancak yumurtaları fazla kurutmamaya özen gösterin.

Pişen yumurtaları bulgurlu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.

Tüm malzemelerin eşit şekilde karıştığından emin olun.

Yumurtalı köfteyi servis tabağına alın ve yanına marul yaprakları, turp ve limon dilimleri ekleyerek sunum yapın.

İsteğe bağlı olarak sumak ve nar ekşisi de ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Köfteyi yoğururken elinizi ıslatarak bulgurların daha kolay şekil almasını sağlayabilirsiniz.

İyi bir isot kullanmak, bu tarifin lezzetini katlayacaktır.

Yumurtayı fazla pişirmemeye dikkat edin, çünkü yumuşak kıvamlı yumurta köfteyle daha iyi uyum sağlar.