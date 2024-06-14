Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Siverek-Karacadağ karayolu 5. kilometresinde İ.H.A. idaresindeki 78 DE 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa
- Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu