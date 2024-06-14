Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

İHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 19:40
Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 6 kişi yaralandı
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Siverek-Karacadağ karayolu 5. kilometresinde İ.H.A. idaresindeki 78 DE 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Ambulans haberleri

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