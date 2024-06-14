Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:55

Güncelleme: 14.06.2024 - 00:55

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa merkez Diyarbakır yolu üzeri Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre kent merkezinden Karaköprü istikametine giden 63 B 0882, 80 LL 844, 42 AOU 349 plakalı BMW marka ve 63 İfşaatlar 001 plakalı BMW marka araçlar birbirleriyle çarpıştı.

Araçlardan ikisi demir korkulukları aştıktan sonra karşı şeride geçerken diğer iki araçtan biri ise takla atarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü giriş kapısında ters durdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Memduh O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.