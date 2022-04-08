'Sivil din eğitimi' isteyen ilahiyatçı, Erdoğan'ın imzasıyla 'rektör' oldu

08 Nisan 2022 Cuma, 09:44

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Atanan rektörler arasında ise bir isim dikkati çekti.

‘SİVİL DİN EĞİTİMİ’ İSTİYORDU, REKTÖR OLDU

2012 yılında hazırladığı “Türkiye'de Din Eğitiminin Dönüşümü” başlıklı raporda; devletin din eğitiminde sivil iradeye daha fazla alan açmasını ve sivil din eğitimini teşvik etmesini isteyen Prof. Mehmet Bahçekapılı, yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan Prof. Suat Cebeci'nin Yalova Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Sözcü’den Taşkın Su’nun haberine göre; Kasım 2012’de İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) tarafından kamuoyuna duyurulan raporda, AKP’nin iktidara geldiği 2002’den sonra yaşanan siyasal değişimin din eğitimine olumlu yansımaları olduğu ancak bu gelişmelerin yapıyı tamamen düzeltemediğine vurgu yapılıyor.

‘ANAYASA’DA YERİNİ ALMALI’

“Sivil din eğitimi” adı altında Anayasa’da yer isteyen Prof. Bahçekapılı, raporun 243’üncü sayfasında “Anayasa, devlet tarafından verilen din eğitimini tanımlarken sivil din eğitimine yer vermektedir. Sivil din eğitim ve öğretiminin legal yapısı oluşturulmalı ve yeni Anayasa'da yerini almalıdır” önerisinde bulunuyor.

‘TOPLUMDAKİ BİR İHTİYAÇ’

Diyanet’in din hizmetlerinin yüzde 85’inin camilerde gerçekleşmesinin, devlet okullarındaki din derslerinden istenilen randımanın sağlanamamasının, muhafazakârlar için daha nitelikli bir din eğitimi ihtiyacı doğuracağını öne süren Bahçekapılı, “Toplumdaki ihtiyaç algısının değişimi neticesinde sivil toplum tarafından verilen din eğitimine olan ihtiyacın artarak devam edeceği ve sivil din hizmetlerinin legalleşmesi sonrasında devlet tarafından verilen din hizmetlerinin de sivil topluma aktarılabileceğini düşünüyoruz” diyor.

Bahçekapılı, sivil din eğitimi çalışanlarının, resmi din görevlilerine göre daha aktif, gönüllü ve nitelikli olarak görüldüğünü belirterek, bu kişilerin daha çok takdir ve daha fazla motive edilmeleri gerektiğini de söylüyor.