'Sivil din eğitimi' isteyen ilahiyatçı, Erdoğan'ın imzasıyla 'rektör' oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 8 üniversiteye rektör atandı. Kaleme aldığı 'Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü' başlıklı raporda "Sivil din eğitim ve öğretiminin legal yapısı oluşturulmalı ve yeni Anayasa’da yerini almalıdır" önerisinde bulunan ilahiyatçı Prof. Mehmet Bahçekapılı da, Yalova Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8
üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Sanko
Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Topkapı Üniversitesi
Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne
Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İhsan
Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova
Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.
Atanan rektörler arasında ise bir isim dikkati çekti.
‘SİVİL DİN EĞİTİMİ’ İSTİYORDU, REKTÖR OLDU
2012 yılında hazırladığı “Türkiye'de Din Eğitiminin
Dönüşümü” başlıklı raporda; devletin din eğitiminde sivil iradeye daha fazla
alan açmasını ve sivil din eğitimini teşvik etmesini isteyen Prof. Mehmet
Bahçekapılı, yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan Prof. Suat Cebeci'nin
Yalova Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.
Sözcü’den Taşkın Su’nun haberine göre; Kasım 2012’de İlim
Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) tarafından kamuoyuna duyurulan raporda, AKP’nin
iktidara geldiği 2002’den sonra yaşanan siyasal değişimin din eğitimine olumlu
yansımaları olduğu ancak bu gelişmelerin yapıyı tamamen düzeltemediğine vurgu
yapılıyor.
‘ANAYASA’DA YERİNİ ALMALI’
“Sivil din eğitimi” adı altında Anayasa’da yer isteyen Prof.
Bahçekapılı, raporun 243’üncü sayfasında “Anayasa, devlet tarafından verilen
din eğitimini tanımlarken sivil din eğitimine yer vermektedir. Sivil din eğitim
ve öğretiminin legal yapısı oluşturulmalı ve yeni Anayasa'da yerini almalıdır”
önerisinde bulunuyor.
‘TOPLUMDAKİ BİR İHTİYAÇ’
Diyanet’in din hizmetlerinin yüzde 85’inin camilerde
gerçekleşmesinin, devlet okullarındaki din derslerinden istenilen randımanın
sağlanamamasının, muhafazakârlar için daha nitelikli bir din eğitimi ihtiyacı
doğuracağını öne süren Bahçekapılı, “Toplumdaki ihtiyaç algısının değişimi
neticesinde sivil toplum tarafından verilen din eğitimine olan ihtiyacın
artarak devam edeceği ve sivil din hizmetlerinin legalleşmesi sonrasında devlet
tarafından verilen din hizmetlerinin de sivil topluma aktarılabileceğini
düşünüyoruz” diyor.
Bahçekapılı, sivil din eğitimi çalışanlarının, resmi din görevlilerine göre daha aktif, gönüllü ve nitelikli olarak görüldüğünü belirterek, bu kişilerin daha çok takdir ve daha fazla motive edilmeleri gerektiğini de söylüyor.
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