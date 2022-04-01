Eski rektör Şimşek memurluktan ihraç edildi
Tekirdağ’da, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılan eski Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek, YÖK kararı ile memurluktan ihraç edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında görevinden alınan eski Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şişmek hakkında, “silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlaması ve yedi yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Yargılamayı yürüten Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Şimşek hakkında, “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası kararı vermişti.
Şimşek’in mahkeme kararının ardından emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. YÖK’ün emeklilik talebini kabul etmediği, eski rektörü memurluktan ihraç ettiği belirtildi.
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