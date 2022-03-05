Sivil polis aracına, hasımları sanarak ateş etmiş
Adana’da, sokak ortasında elinde silahla yürürken ‘dur’ ihtarında bulunan sivil polislere ateş eden Ergün D. (29) ile kuzeni Süleyman D. (19), adliyeye sevk edildi. Ergün D.’nin, uyuşturucu nedeniyle husumetli olduğu grubun aracı zannedip, sivil polis otosuna ateş açtığı öğrenildi
Olay, 3 Mart günü saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan, Seyhan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği’nde görevli sivil ekip, elinde silahla yürüyen şüpheliyi fark etti. Şüpheli, ‘dur’ ihtarında bulunan polislerin üzerine ateş açtı.
Şüphelinin silahından çıkan mermi, ekip aracına isabet etti. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Asayiş, TEM ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi.
CİNAYETE KARIŞIP HAPİS YATMIŞ
Saldırıda yaralanan olmazken, havaya ateş ederek kaçan şüpheli Ergün D. ile yanındaki kuzeni Süleyman D., uzaklaşamadan yakalandı. Ergün D.’nin evinde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, bıçak, çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyete götürülen Ergün D.’nin, 4 Ocak 2012’de Umut Yardım’ın sokak ortasında av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü olaya karıştığı ve 9 yıl 4 ay 15 gün cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.
‘DEVLETİME SIKACAĞIMA KAFAMA SIKARIM’
'Kasten yaralama', 'tehdit' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Ergün D.’nin, uyuşturucu nedeniyle aralarında husumet olduğu öne sürülen grubun aracı zannedip, polis otosuna ateş açtığı öğrenildi. Ergün D. ifadesinde ise sokaktan silah sesi geldiğini duyduğunu ancak kendisinin ateş etmediğini iddia etti. Ergün D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, “Biz devletimize ve milletimize bağlıyız. Devletime sıkacağıma kafama sıkarım. Düşmanlarımız var” diye seslendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergün D. ile Süleyman D., adliyeye sevk edildi.
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