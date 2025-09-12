Siyanürlü, baltalı, bıçaklı aile faciasında tutuklama

Edirne'nin Havsa ilçesinde ailesinin yemeklerine siyanür kattığını söyleyerek annesini baltayla, ağabeyini biber gazı ve bıçakla yaralayan şüpheli O.Ç., ardından evi ateşe verdi.
Oğlunun saldırısından canını son anda kurtaran baba, çareyi oğlu O.Ç.’nin üstüne kızgın yağ dökmekte buldu. Tavada bulunan kızgın yağın üstüne atılmasıyla etkisiz hale getirilen O.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, ağır yaralı annenin tedavisi devam ederken, yaralı ağabey ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.