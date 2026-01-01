Siyaset 2025 yılını mahkeme salonları ve miting meydanlarında geçirdi: Yargı gölgesinde siyaset

2025 yılı Türk siyasetinde, iktidarın yeniden dolaşıma soktuğu yeni açılım sürecinin belirleyici olduğu bir yıl olarak kayda geçti. Meclis kürsüsü kadar mahkeme salonları ve miting meydanları da siyasetin asli sahnesi haline geldi. AKP açısından 2025, muhalefete dönük yargı hamlelerinin yarattığı siyasi gerilim ile yeni çözüm süreci tartışmalarının birlikte yürütüldüğü bir yıl oldu. İktidar, belediyelere yönelik operasyonlar ve tutuklamalar karşısında “yargı bağımsızlığı” iddiasını sürdürürken bu süreçlerin siyasi sonuçları yıl boyunca tartışma konusu oldu. AKP, MHP ile birlikte çözüm sürecini Meclis merkezli bir çerçeveye oturtmaya çalıştı. Süreç, kamuoyuna açık bir siyasi deklarasyonla değil; Meclis komisyonları, örtük temaslar ve ittifak içi denge arayışları üzerinden ilerledi.

BAŞKANLARA OPERASYON

CHP ise yıl boyunca yargı operasyonlarıyla mücadele etmek durumunda kaldı. 2024 yılının sonunda kayyım atanan Esenyurt Belediyesi’yle belediyelerine yönelik operasyonlara başlanan CHP’ye 2025’te ilk operasyon Beşiktaş Belediyesi ile başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak ve haksız mal edinmek” ile suçlanarak tutuklandı. CHP’nin DEM Parti ile yaptığı “kent uzlaşısı” anlaşması üzerinden yapılan operasyonlar kapsamında İstanbul’daki bazı belediyelerin meclis üyeleri tutuklandı. Dalga dalga devam eden operasyonlar sonucu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç gibi isimler tutuklandı. Yeni çözüm süreci ilerlemeden önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise süreç ilerleyince tahliye edildi.

BİR YILDA 77 MİTİNG

Belediye başkanları operasyonlarla karşılaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yıl boyu hem bunlarla hem de partisinin 38. olağan kurultayına açılan iptal davasıyla karşılaştı. İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart gününü “sivil darbe” olarak adlandıran Özel, Saraçhane’de miting eylemleri başlattı. İstanbul’daki kayyım riski uzaklaştırılana kadar Saraçhane’yi yurttaşlarla terk etmeyen Özel, daha sonra adayının özgürlüğü ve erken seçim için yaptığı eylemleri bir rutin haline getirdi. Özel, her hafta İstanbul’un bir ilçesinde ve her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde miting yapmaya başladı. Özel bu kapsamda bir yılda 77 miting yaptı. CHP’ye yapılan yargı operasyonları kapsamında İstanbul il başkanlığına da çağrı heyeti atandı. CHP’nin kayyım olarak tanımladığı heyet, 5 bin kişiyle il başkanlığına girdi. O gün çıkan olaylarda yaşanan arbedede milletvekillerine biber gazı sıkıldı. Bu sırada CHP, partinin kurultay davası nedeniyle “mutlak butlan” tanımlamasıyla tanıştı. Partinin önceki yönetiminin göreve gelmesi anlamını taşıyacak bu kavram Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen iptal davasında sıkça konuşuldu. CHP lideri Özel, bu davanın etkisiyle partisini bir yılda iki kere olağanüstü kurultaya götürmek zorunda kaldı. Partinin kayyım riskine karşı yaptığı 21. olağanüstü kurultayı 6 Nisan’da,