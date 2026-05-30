Siyaset bilimci Tansi baskın seçim ihtimalinin arttığını söyledi: Şartlar Özel’i öne çıkardı

Siyaset bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi, son yaşananlardan sonra cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Özgür Özel’in ön plana çıktığını belirterek “Özgür Özel için liderlik zemini ortaya çıktı. Şartlar bunu gerektirdi. Bu ortam Ekrem Bey’i eleyerek oluşmadı” dedi. Doç. Dr. Tansi, CHP’nin içinden geçen siyasi süreci değerlendirdi. Kılıçdaroğlu tarafının yargı süreçlerini bahane ederek kurultay yaptırmamaya çalışacağını söyleyen Tansi, bunun partide damar tıkanıklığı meydana getireceği tehlikesine dikkat çekti.

TOPLUMDA KARŞILIK YOK

Tansi, “Bu saatten sonra Kemal Bey muhalefet edebilecek mi ve ederse ne kadar inandırıcı olacak soruları gündeme geliyor. Kemal Bey ve arkadaşlarının ekonomik, siyasi veya diplomatik konularda ortaya koyacağı muhalefetin toplumda karşılığı olmaz. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP, bundan sonra muhalefetin amiral gemisi olamaz. Bu sistem açısından ciddi bir sıkıntı” dedi.

“En büyük sorun, bir muhalefetsizlik ve rekabetsizlik hali” diyen Tansi, siyasal meşruiyetin muhalefetle birlikte ilerleyip yaygınlaştığı için bunun iktidar için de sorun olduğunu vurguladı. Ekonomi düzelemeyeceği için muhalefetin dağınık olduğu bir anda iktidarın baskın seçime gitme ihtimalinin arttığını belirten Tansi şunları kaydetti:

MUHALEFETLE İTTİFAK

“Kurultay yapılmaz CHP’deki yollar tıkanırsa ister istemez bir alternatif ortaya konacaktır. Bu tabloda Özel ve ekibinin seçime girme yeterliliğine sahip bir partiden aday olmaları ya da bir gövde içerisinde diğer muhalefet partileriyle ittifaklar söz konusu olabilir.”

Son yaşananlardan sonra cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Özel’in ön plana çıktığını söyleyen Tansi, “Yalnız ikonik fotoğraflar bağlamında söylemiyorum. Bir hafta önce konuşsak böyle ifade etmezdim ama bugün Özel için liderlik zemini ortaya çıktı. Şartlar bunu gerektirdi” dedi. Özel’in bugüne kadar İmamoğlu’na destek vererek önünü açtığını anımsatan Tansi, İmamoğlu’yla ilgili yasal sürece dikkat çekerek “Ortada hem yasal bir durum hem de Özgür Bey’in bu süreçte ortaya koyduğu bir performans var. Bu ortam Ekrem Bey’i eleyerek oluşmadı” ifadelerini kullandı.