Siyaset yapan bakanlık: Özgür Özel'i hedef aldı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında Kapadokya’da balonlarla yapılan etkinliğin görüntülerine yer verdi.

“Normal doğuma dikkat çekmek” amacıyla yapılan etkinliği alıntılayan Şahbaz, “Yoksullukla mücadele eden vatandaşımız bu balonlara binemiyor Memişoğlu. Normal doğuma dikkat çekmek için düzenlediğiniz etkinliği kimse göremedi muhtemelen” dedi.

‘TEK ELEŞTİRİ YOK’

Sağlık Bakanlığı’nın resmi hesabı “TC Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm” isimli hesaptan yapılan paylaşımda ise Şahbaz ve CHP lideri Özgür Özel hedef alındı.

“‘Yoksullukla mücadele hassasiyeti’ doğrultusunda iki hadiseyi Şahbaz’ın takdirlerine sunuyoruz: Özel’in Marmaris’te Halk Kafe açılışına özel helikopterle gitmesi, Avrupa Futbol Şampiyonası için Bodrum’dan Almanya’ya özel jet kiralanması” ifadelerine yer verilen paylaşımda kamu kurumunun partili gibi siyaset yapması dikkat çekti.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğümüz “normal doğum”a dikkat çekmek amacıyla Kapadokya’da anlamlı bir etkinlik düzenlemiştir.



Bu etkinlikte, biri eğitim balonu diğeri yerli-yabancı turistlerin uçtuğu balonlar tamamen ücretsiz olarak pankartlarımızı taşımışlardır.



CHP Genel Başkan… https://t.co/cF0jhoYhra — T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) January 11, 2025

Şahbaz, bakanlıktan gelen yanıta ise “Bu kadar hassas iseniz neden cumhurbaşkanının kamu kaynaklarıyla finanse edilen onlarca uçağı, yüzlerce koruma aracı hakkında tek bir eleştiri yapmıyorsunuz” sorusunu yöneltti.