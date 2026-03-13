Siyasi isimlerden 'İlber Ortaylı' için başsağlığı mesajları

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine dün entübe edildi. Ortaylı bugün hayatını kaybetti.

Siyasi isimler Ortaylı'nın ölümünün ardından mesajlar paylaştı.

İşte siyasilerden gelen paylaşımlar:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Çok üzgünüm… Tarihimizi bizlere sevdiren, yeri asla dolmayacak olan kıymetli İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Bu ülkeye kattığın her şey için sonsuz teşekkürler Hocam. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

"Tarihçi, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı.

Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı Hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar:

"Tarih bilgisi, birikimi ve kendine özgü anlatımıyla sadece akademi dünyasına değil, toplumun her kesimine ışık tutan İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Kendisiyle bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı bulduğum anları her zaman kıymetle hatırlayacağım. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

"Acımız büyük...

Türkiye, yetiştirdiği en kıymetli değerlerden birini, yeri doldurulamaz bir tarih dehasını kaybetti. Bilgisiyle ufkumuzu açan, her sözüyle hafızalarımızda yer edinen büyük usta Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızı yitirmenin derin üzüntüsü içindeyim.

Türk tarihçiliğine ve kültür dünyamıza kattığı eşsiz değerler her zaman minnetle anılacaktır. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm milletimize sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan:

"Çok üzgünüm. Büyük bir Türk aydınını, Atatürk’ün aydınlanma devriminin gür ve bilge sesini kaybettiğimizi öğrendim. İlber Ortaylı ağabeyime Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine, ulusumuza baş sağlığı diliyorum. Gönlüm yastadır."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."