Kurban Bayramı’na girerken siyasi liderlerin nerede olacakları ve kimlerle bayramlaşacakları merak konusu oldu. Peki, Siyasi liderler Kurban Bayramı'nda nerede olacak, kimlerle bayramlaşacaklar?

Kurban Bayramı 2025 sürecinde siyasi liderlerin nerede olacağı ve kimlerle bayramlaşacağına ilişkin programlar netleşti.

AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirecek. Bayram süresince ailesiyle bir arada olması beklenen Erdoğan’ın, devlet protokolü kapsamında yapılabilecek sınırlı temaslarda da bulunabileceği ifade ediliyor.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP lideri Özgür Özel, TBMM’ye girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Bayramda Manisa’da olacağım" diyen Özel, "Grup Başkanvekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız" ifadelerini kullandı.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nı Ankara’da geçirecek liderler arasında bulunuyor. Bahçeli’nin, parti içi bayramlaşma programlarına katılması ve teşkilatla bir araya gelmesi bekleniyor.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara’da geçirecek. Parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programlarında yer alması beklenen Dervişoğlu’nun, teşkilat mensuplarıyla bir araya geleceği ifade ediliyor.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI TÜLAY HATİMOĞULLARI VE TUNCER BAKIRHAN

Dem Parti Eş Genel Başkanları Kurban Bayramı’nda farklı şehirlerde olacak. Tülay Hatimoğulları Hatay’da bulunurken, Tuncer Bakırhan Ankara’da olacak. Parti kaynaklarına göre her iki isim de bulundukları şehirlerde il örgütleriyle bayramlaşma programlarına katılacak.