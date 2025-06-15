Siyasi partiler İsrail Konsolosluğu’na yürüdü: ‘İşgalci her zaman kaybeder’

Birleşik Komünist Parti’nin (BKP) çağrısı ile Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) bugün Levent’te bir araya geldi.

İsrail’in İran’a saldırılarını protesto eden grup İsrail Konsolosluğu’na yürüdü.

Konsolosluk önünde yapılan ortak basın açıklamasını partiler adına Selen Güneşçi okudu.

Güneşçi, “Emperyalizme, siyonizme, işgalcilere geçit yok. Varlığını katliamlarına borçlu olan siyonist İsrail rejimi iki yıldır Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş bir yıkım yaratıyor. Mazlum Filistin halkı başta olmak üzere Lübnan, Suriye, Yemen ve şimdi de İran topraklarında sayısız hava saldırısı ve bombardımanlarla asker sivil ayırt etmeksizin vahşet gösterileri düzenliyor. En büyük desteğini ABD'den alan katiller uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayıyor” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİNDE'

İktidarın, yurttaşların tepkilerine rağmen İsrail ile iş ilişkisine devam ettiğine dikkat çeken Güneşçi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dostu Donald Trump’ın arasından su sızmıyor. Trump, Netanyahu’ya ‘Yürü ben arkandayım’ diyor. Yıkım büyüyor, ticaret sürüyor. AKP iktidarı halkın tepkisine rağmen İsrail’le iş ortaklığını sürdürüyor” dedi. İktidarın Türkiye’yi bir ateş çemberinin içine attığını belirten Güneşçi, “Saray rejimi ise bu senaryoya kimi zaman ortak olup, kimi zaman sessiz kalarak Türkiye’yi ateş çemberine atıyor. Katil emperyalistlerin planlarını biliyoruz ve onların karşısına dikiliyoruz. Tarihten bugüne Deniz Gezmişler gibi bir an tereddüt etmeden Filistin halkının yanında duran devrimciler olarak sözümüzü yineliyoruz. İşgalci yer her zaman kaybeder” şeklinde konuştu.

Eylemde ‘İran halkı yalnız değildir’, ‘Direnen halklar kazanacak’, ‘Katil İsrail işbirlikçi AKP’ ve ‘Yıkılsın siyonist İsrail devleti’ sloganları atıldı.