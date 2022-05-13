Siyasi partilerin güncel üye sayıları açıklandı: Millet İttifakı artırdı, AKP'de kan kaybı sürüyor

13 Mayıs 2022 Cuma, 10:44

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dönem dönem açıkladığı 15 milyon üye çağrısına karşılık AKP'nin üye sayısında düşüş yaşanıyor. AKP'nin 2 Mart 2022’de 11 milyon 89 bin 543 olan üye sayısı, 7 Nisan’da 5 bin 319 azalarak 11 milyon 84 bin 224’e gerilemişti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, son bir ayda da AKP'deki üye azalışı devam etti. 44 bin 85 üye kaybeden AKP'nin toplam üye sayısı 11 milyon 40 bin 139’a geriledi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise AKP'nin tersine üye sayısında artış kayıtlara geçti. MHP 479 bin 885 olan üye sayısını 699 artırarak 480 bin 584 üyeye ulaştı.

CHP’NİN ÜYE ARTIŞ TRENDİ SÜRDÜ

Sandık güvenliği çerçevesinde üye örgütlenmesi çalışmalarına farklı bölgelerde devam eden CHP’de bir süredir gözlenen üye artışı Yargıtay’ın son verilerine göre de sürdü. Ana muhalefet partisi 1 milyon 330 bin 611 olan üye sayısını 8 bin 539 artırarak toplam 1 milyon 339 bin 150’ye yükseltti.

Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’de de üye artış eğilimi devam etti. Bir ay önce 557 bin 947 üyeye sahip olan parti 10 bin 971 artışla 568 bin 918 toplam üyeye sahip oldu.

DEVA'DA SON DURUM

AKP'den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kurdukları siyasi partilerin üye sayısındaki artış eğilimi bu ay açıklanan verilerde de sürdü.

Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi 141 bin 903 olan üye sayısını 11 bin 693 artırarak toplam 153 bin 596 üyeye ulaştı. DEVA Partisi son açıklanan verilere göre bu dönemde en çok üye kazanan siyasi parti oldu.

Davutoğlu’nun lideri olduğu Gelecek Partisi ise 55 bin 614 olan üye sayısını bin 690 artırarak toplam 57 bin 304 üyeye ulaştı.

20 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 17 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada 60 gün içerisinde 30 bin üyeye ulaşamazlarsa genel başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı. Yargıtay’ın son verilerine göre Sarıgül’ün partisi 8 bin 188 olan üye sayısını 10 bin 810, artırarak toplam 18 bin 998 üyeye ulaştı. Sarıgül’ün hedefine 11 bin üye ve 30 günlük süre kaldı.

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin partisi de son bir ayda üye sayısını artıran siyasi partiler arasında yer aldı. Memleket Partisi 22 bin 340 olan üye sayısını 22 bin 965’e çıkardı.

ZAFER PARTİSİ 10 BİN ÜYEYİ GEÇTİ

Son dönemde göçmenlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen ve son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kamuoyu önünde tartışan Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi’nin üye sayıları da netleşti. Zafer Partisi son bir ayda 4 bin 3 olan üye sayısını 6 bin 210 artırarak 10 bin 213’e yükseltti.

HDP’NİN ÜYE SAYISI ARTTI

Kapatılması talep edilerek hakkında dava açılan HDP, son bir ayda üye sayısını arttıran siyasi partiler arasında yer aldı. Yargıtay’ın verilerine göre 43 bin 19 üyeye sahip olan parti, 199 yeni üye ile toplam 43 bin 218’e ulaştı.

Millet İttifakı üyesi, Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi de son bir ayda üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı.

SAADET 273 bin 22 olan üye sayısını 273 bin 617’ye çıkardı.