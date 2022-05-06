Siyasiler 'Üç Fidan'ı andı

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:43

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idamlarının 50. yıl dönümünde andı.

Siyasiler Twittter'dan şu paylaşımlarda bulundular:

Kemal Kılıçdaroğlu: "Yaşamlarını "Tam Bağımsız Türkiye" mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı ve hasretle anıyorum."

Yaşamlarını "Tam Bağımsız Türkiye" mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı ve hasretle anıyorum. #6Mayıs1972 pic.twitter.com/giDm3ok06Z — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 6, 2022

Muharrem İnce: Düşlediğimiz Türkiye için mücadelemiz de umudumuz da hala diri, hala yürekli. Üç Fidanımızı saygıyla anıyorum.

Düşlediğimiz Türkiye için mücadelemiz de umudumuz da hala diri, hala yürekli. Üç Fidanımızı saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/FX1cM4zw3K — Muharrem İNCE (@vekilince) May 5, 2022

Ekram İmamoğlu: "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. Bağımsız bir ülke için mücadele eden; fikri hür, vicdanı hür gençlere selam olsun."

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. Bağımsız bir ülke için mücadele eden; fikri hür, vicdanı hür gençlere selam olsun. #6Mayıs1972 pic.twitter.com/15pIcc5t45 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2022

Tunç Soyer: "O hazin geceden bu yana yarım asır geçti. Üç fidan artık “üç çınar” oldu. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ölümsüz duruşlarını saygıyla anıyorum."

O hazin geceden bu yana yarım asır geçti. Üç fidan artık “üç çınar” oldu.



Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ölümsüz duruşlarını saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/jVhztZZFfC — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 6, 2022

Zeydan Karalar: "Yolun düşerse kıyıya bir gün ve maviliklerini enginin seyre dalarsan Dalgalara göğüs gerenleri hatırla... Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı saygıyla anıyorum."

Yolun düşerse kıyıya bir gün

ve maviliklerini enginin seyre dalarsan

Dalgalara göğüs gerenleri hatırla...



Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı saygıyla anıyorum.#6Mayıs1972#ÜçFidanÜçyürek pic.twitter.com/vIuLwnylf6 — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) May 6, 2022

Muhittin Böcek: "Daha özgür ve tam bağımsız bir Türkiye için canlarını veren #DenizGezmiş, #YusufAslan ve #Hüseyinİnan'ı rahmetle anıyorum."

Daha özgür ve tam bağımsız bir Türkiye için canlarını veren #DenizGezmiş, #YusufAslan ve #Hüseyinİnan'ı rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/qylp48THQG — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) May 6, 2022

Osman Gürün: "Tam Bağımsız Türkiye için mücadele eden ve bu uğurda canını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı saygıyla anıyorum."

Tam Bağımsız Türkiye için mücadele eden ve bu uğurda canını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı saygıyla anıyorum.#6Mayıs1972 #ÜçfidanÜçyürek pic.twitter.com/wXVo0J5aG1 — Osman Gürün (@osmangurun) May 6, 2022

Vahap Seçer: "'Yaşasın tam bağımsız Türkiye!' diye haykırarak 50 yıl önce darağacına yürüyen üç fidanı saygıyla anıyorum."

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye!” diye haykırarak 50 yıl önce darağacına yürüyen üç fidanı saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/GtNZ3hSxEE — Vahap Seçer (@SecerVahap) May 6, 2022

Kadir Albayrak: "Yaşamlarını Türkiye’nin özgürlük, eşitlik, adalet ve bağımsızlık mücadelesine adayan, 68 kuşağı öğrenci hareketi liderleri; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilişlerinin 50. yıl dönümünde saygıyla anıyorum."