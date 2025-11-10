Siyasilerden '10 Kasım' mesajları: Ulu Önder Atatürk'ü böyle andılar!

Siyasiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İşte o mesajlardan bazıları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Atatürk’ü özlemek, bir ülkeyi özlemek gibi. Aydınlığı, umudu, adaleti…

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum.

Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek. Mücadele bitmeyecek!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Bağımsız, egemen ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açan Millî Mücadele’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yâd ediyoruz. Bu vesileyle, vatan için canını feda eden tüm şehidlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz."

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci:

"Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87’ncı yılında saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

O’nun yaktığı bağımsızlık meşalesi halkının ellerinde hiç sönmeyecek, cumhuriyet ve devrimleri ilelebet yaşayacak."

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:

"Unutmayacağız… Cumhuriyet'imizin kurucusu, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde hasret, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten asla vazgeçmeyeceğiz. Atatürk’ün cesaretiyle, fikirleriyle ve sarsılmaz inancıyla aydınlattığı yolda kararlılıkla yürüyeceğiz."

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan:

"Bağımsız, demokratik, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilke ve devrimleriyle yolumuzu aydınlatan ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, minnetle ve özlemle anıyorum.

10 Kasım; büyük bir dehanın, büyük bir cesaret timsalinin, gelmiş geçmiş en büyük liderlerden Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrıldığı, ancak fikirleri, devrimleri ve eserleriyle sonsuza dek yaşamaya devam ettiği gündür.

O’nun temsil ettiği değerlere, devrimlerine, eserlerine, bir milletin kurtuluş ve onur mücadelesine sadakattir.

“Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.” ve “Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.” sözlerinin sahibi Büyük Önder Atatürk’ün bugüne dair mesajı da son derece açıktır.

“Büyük liderler için matem değil, fikirlerine bağlılık gerekir.” sözünden hareketle bugün; tüm umutların tükendiği anda bir milleti yeniden ayağa kaldıran, özgürlüğün, demokrasinin ve aydınlanmanın mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu aydınlık Türkiye idealini, devrimlerinin değerini ve bizlere bıraktığı mirasın anlamını hatırlama günüdür.

Kararlılığın, mücadelen, zekân ve devrimlerin; bütün dünya için bağımsızlık, özgürlük ve aydınlanmanın simgesi olmaya devam ediyor Atam.

Daima yolundayız, hep seninleyiz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"10 Kasım, Saat 09.05... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyoruz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Milli Mücadele’ye başkomutanlık yaparak aziz milletimizin önünde yeni ufuklar açan Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek nesillerimize daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için durmaksızın çalışacağız.

Kahraman ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhundan aldığımız güçle #TürkiyeYüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü anımsatarak, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük fedakarlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."