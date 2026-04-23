Siyasilerden '23 Nisan' mesajları: 'Evlatlarımızın özgürce hayal kurabileceği bir gelecek dileğiyle...'

Siyasi isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan kapsamında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "O; en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı. “Korkma” diyen bir irade, “Sıra senindir” diyen bir güven bıraktı… İşte bu yüzden; Yürü çocuk… Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Aziz milletimiz ve sevgili yavrularımız, 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluş adımlarının atıldığı, millî egemenliğimizin ilan edildiği ve gelecek nesiller düşünülerek çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır. Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106’ncı yıl dönümünde; Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisin kurucu kadrolarını, istiklal uğruna can veren şehitlerimizi, fedakârlık gösteren gazilerimizi ve millet iradesine emek vermiş tüm milletvekillerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır. TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclis'in bütün kahramanlarını, İstiklal Harbi'nin aziz şehitlerini, gazilerimizi ve vatan uğruna fedakarlık gösteren bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 23 Nisan 1920; millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık kararlılığımızın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden bu yana milli egemenliğimizin ve demokrasimizin en güçlü teminatı olmuştur. Aziz milletimiz, en zor şartlarda dahi bu çatı altında kenetlenerek istiklaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi başta olmak üzere milli iradeye yönelen tüm tehditler karşısında dimdik duran Gazi Meclisimiz, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, geleceğimize duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Bugün, yarın ve daima… Parlak zihinleri, özgür fikirleri ve engin hayal güçleriyle dünyayı güzelleştirecek olan çocuklarımız; sizler bu toprakların en büyük hazinesisiniz. Bugünün neşesi, yarının teminatı olan her bir yavrumuzun gözlerinden öpüyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hep gülümsediğiniz, umutla ve heyecanla geleceğe ilerlediğiniz nice bayramlara…

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Millî iradenin tecelligâhı, istiklalimizin ve istikbalimizin en güçlü teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan bu anlamlı günde; yarınlarımızın mimarı, umutlarımızın taşıyıcısı kıymetli evlatlarımızı sevgiyle kucaklıyor, her birine sağlık, huzur ve neşe dolu bir bayram diliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, millî egemenliğimiz uğruna fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Tüm evlatlarımızın doyasıyla güldüğü, özgürce hayal kurabildiği bir gelecek dileğiyle… Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı, milli egemenliğin ve çocuklarımızın umut dolu yarınlarının simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Bağımsızlığımızın kalesi, ulusal egemenliğimizin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 106. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize ve tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!