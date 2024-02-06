Siyasilerden '6 Şubat' paylaşımı!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:43

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:13

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Özel, “Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim. Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı. Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmetle” ifadelerini kullandı.

"O DERİN ÇARESİZLİĞİ UNUTMADIK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı ve o derin çaresizliği unutmadık, unutturmayacağız. İnsanımızı duyan, anlayan ve yaşatan şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"SÖZLERİ TUTMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, şu paylaşımda bulundu:

-Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum.

-İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

-Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

-Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.

-Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın."

"GÖZ GÖRE GÖRE CANLARIMIZ GİTTİ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, şu mesajı paylaştı:

"Deprem 'geliyorum' dedi, önlem alması gerekenler kulaklarını tıkadı. Göz göre göre canlarımız gitti. Unutmadık, asla unutmayacağız… 6 Şubat’ta ihmallere kurban verdiğimiz her bir canımızı rahmetle anıyorum."

"BUNDAN TAM 1 YIL ÖNCE BU DAKİKADA..."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya üzerinden 04.17'de yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bundan tam 1 yıl önce bu dakikada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Depremin süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü. Yaşadıklarımız Asrın Felaketiydi. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde; eli öpülesi analarımızı, babalarımızı. Nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü."

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığı olarak 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz Milletimizin başı sağ olsun” denildi.