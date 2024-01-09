Şizofreni hastası Cavit 3 gündür kayıp
Karabük'te, şizofreni hastası Cavit Kirendibi'den 3 gündür haber alınamıyor. Kirendibi'nin bulunması için polis, AFAD ve ailesi tarafından başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.
Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 40. Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Cavit Kirendibi, 6 Ocak'ta evden ayrıldı. Kirendibi, eve dönmeyince ailesi durumdan endişelenip polise ihbarda bulundu.
Kayıp Kirendibi'nin bulunması için AFAD ve polis ekipleri tarafından 2 gündür sürdürülen arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı.
Cavit Kirendibi'nin ablası Şükran Hekimgil (53) kardeşiyle son olarak cumartesi günü saat 14.00'te telefonda konuştuğunu belirterek, "Gece 23.00’te kaybolduğundan haberim olduktan sonra geldim. Kendisi şizofren hastası. 6 sene önce de kaybolmuştu ve kapalı bir garajda bulunmuştu. Kardeşlerimden aldığım bilgiye göre markete giderek fatura yatırmış. Sonra mahalledeki marketin oralarda dolaşmış. Ağabeyi de görmüş ve ağabeyine dolaşıyorum, market göreceğim demiş” dedi.
"SONUÇ ALAMADIK"
Cavit Kirendibi’nin ağabeyi Bahri Kirendibi (50) ise kardeşinin son olarak evlerinin 300 metre yakınında görüldüğünü belirterek, "Saat 14.45’de kardeşim evden çıktı. 15.45’e kadar kamera kayıtlarından yerini takip edebildik. Evimizin 300 metre yakınında kameraya görüntüsü yansımış. Gece gündüz aramamıza rağmen herhangi bir sonuç alamadık" diye konuştu.
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