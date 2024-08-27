Şizofreni hastası dehşet saçtı: Ailesinden 4 kişiyi bıçakladı!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 08:43

Güncelleme: 27.08.2024 - 08:43

Olay, Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.’yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp

konteynerinde bulundu.

Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.