Skandal görüntüler kamerada: Ses sistemli araç yükledikleri çakarlı çekiciyle trafiği felç ettiler

Olay Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 14 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup, çakar taktıkları çekiciye ses sistemi bulunan aracı yükledi. Ardından trafiğe çıkan sürücüler, bir süre sonra durarak ses sistemini açtı. Sürücüler bir yandan gürültü yaptı, diğer yandan da trafiği felç etti. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birkaç araç sürücüsünün yol kesip ses sistemli araçlarla çevreye rahatsızlık verdiğini, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ve çakar kullandıklarını belirledi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.B.K (23), A.A (21), D.B (31) ve F.B (20) isimli şahıslar dün yakalandı.

Sürücülere "nitelik ve ölçülere aykırı plaka takma", usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak", "görüşü engelleyecek aksesuar takma ve kullanma", "diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "ses cihazlarını yönetmelikte aykırı şekilde bulundurma ve kullanma", "saygısızca araç kullanmak" tan toplam 195 bin 864 lira para cezası uygulandı.

Yakalanan M.B.K, A.A ve D.B isimli şahısların ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.