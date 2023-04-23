Skandal görüntülere bir tepki de Prof. Dr. Naci Görür'den: Asıl soru şu...
Prof. Dr. Naci Görür, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın bir depremzede ile olan diyaloğuna tepki gösterdi. Görür, "Asıl soru 'depremden önce neredeydiniz?' olmalıydı" dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen yurttaşlar konteyner ve çadırkentleri ziyaret eden AKP'li Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'a "Neredeydiniz?" diyerek isyan etti.
Yılmazcan, depremzedelere yönelik “Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun. O zaman çadırda kalma. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım” yanıtın tepki çekti.
Yılmazcan'a bir tepki de Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
50 bin canın gittiktan sonra bunların yanlış zamanda konuşulduğunu söyleyen Görür, asıl sorunun "Depremden önce neredeydiniz?" olması gerektiğine dikkat çekti.
"DEPREMDEN ÖNCE NEREDEYDİNİZ?"
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gazetede okudum. Vatandaşlar deprem bölgesinin bir belediye başkanına tepki göstererek 'Neredeydiniz' diye soruyor. Başkan da 'Devlet buradaydı, vali buradaydı, Jandarma Komutanı buradaydı' diye cevap veriyor. Bu soru ve cevaplar 50 bin canımız gittikten sonra ve üstelik de yanlış zaman kastedilerek gerçekleştiriliyor. Asıl soru şu olmalıydı: 'Depremden önce neredeydiniz?”
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