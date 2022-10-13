SMA hastalarına destek için düzenlenecek Feridun Düzağaç konseri ertelendi: 'Hâlâ geç kalmadınız'
Kalıtsal kas hastalığı SMA hastalarının tedavilerine destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenleneceği açıklanan Feridun Düzağaç dayanışma konseri, 19 Aralık’a ertelendi. Konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 21.00’de yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kalıtsal kas hastalığı Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve İzmir’de yaşayan SMA hastalarının tedavilerine destek olmak için bugün saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenleyeceğini açıkladığı Feridun Düzağaç konseri 19 Aralık gününe ertelendi. Konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 21.00’de yapılacak. Ayrıntılı bilgiye İzmir Art internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
50 LİRA VER, SEN DE DESTEK OL
Etkinliğin bilet gelirleri İzmir’deki SMA hastalarının tedavisi için bağışlanacak. Konser için koltuk seçilebilen biletler 200 lira, koltuk seçilemeyen biletler 50 liradan başlayan fiyatlarla tekrar satışa sunuluyor. Etkinlik için katılımsız bilet seçeneği de bulunuyor. Etkinliğe katılmayıp destekte bulunmak isteyenler bu bilet seçeneğini satın alabilecek. Ayrıntılı bilgi için www.izmir.art adresi ziyaret edilebilecek.
GEN TEDAVİSİNİN MALİYETİ YÜKSEK
SMA hastaları için gereken gen tedavisinin maliyeti çok yüksek olduğundan İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen temmuzda bizizmir.com üzerinden “Umut Ol Hayat Ol” diyerek bir dayanışma kampanyasıyla tedavi bekleyen SMA’lı çocuklar ile onlara yardım etmek isteyenleri bir araya getirmişti.
"KONSERE GİTMESENİZ BİLE DESTEK OLABİLİRSİNİZ"
Etkinliğin bilet gelirlerinin İzmir’deki SMA hastalarının tedavisi için bağışlanacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “SMA’lı çocukların umudu olan gen tedavisinin maliyeti çok yüksek ve sosyal güvenlik kurumları karşılamıyor. Aileler, valiliklerden izin alarak kampanyalar düzenliyor, tedavi için gerekli parayı toplamaya çalışıyor. Biz dayanışmayı büyütmek ve daha çok kişiye ulaşabilmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizler de daha önce zor dönemlerde olduğu gibi dayanışma kültürümüzü bu kez de SMA hastalarımız için yeşertmemize destek olun. Hep birlikte gelin yüzlerce aileye umut olalım. Hala geç kalmadınız. Konsere gitmeseniz bile bilet alarak destek olabilirsiniz” dedi.
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