SMA'lı çocukların bağış kumbaralarını çaldı

11 Ekim 2022 Salı, 11:08

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 5499/1 Sokak'taki fırına, 29 Eylül günü saat 22.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, cam kapıyı tornavida ile zorlayıp, açarak içeri girdi. Tezgahın arkasına yönelen hırsızlık şüphelisi, önce kasadaki 500 TL'yi aldı daha sonra tezgahın üzerinde duran SMA tip1 hastası Ali Adar Baştin ve SMA tip1 hastası Fatma Betül Anuştekin'e ait 2 bağış kutusunu da çalıp, fırından ayrıldı. Bu anlar, fırının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fırının işletmecisi Canberk Özcan (26), görüntülerle polise gidip, şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise fırında parmak izi incelemesi yaptı, şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

'KENDİ PARAMIZ OLSA PEŞİNE DÜŞMEZDİK'

Fırını kapatmalarından 1 saat sonra hırsızın girdiğini belirten Canberk Özcan, "Kendi paramız için değil fakat SMA hastası çocuklar için toplanan paranın çalınması nedeniyle çok üzüldük. Bu yapılan vicdansızlık. Sadece kendi paramız olsa belki peşine düşmezdik" dedi.