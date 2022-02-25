SMA hastası Alpaslan yaşamak istiyor

25 Şubat 2022 Cuma, 06:36

Aydın’da görevli polis memuru Ömer Sarıboğa (33) ile ev hanımı eşi Habibe Sarıboğa (32), 2.5 yıl önce dünyaya gelen ikiz erkek çocuklarından Alpaslan’ın sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Henüz üç aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konulan oğlu için il il gezerek yardım toplayan Ömer Sarıboğa, ihtiyacı olan 1 milyon 820 bin doları kısa sürede toplayamadığı takdirde, Alpaslan kalıcı tedavi şansını kaybedecek.

AMERİKA ŞANSINI KAÇIRDI

İncirliova’da yaşayan Sarıboğa çiftinin 2019 yılında dünyaya gelen ikiz çocuklarından Alpaslan, gereken tedavi masrafları karşılanamadığı için SMA hastalığının pençesinden bir türlü kurtulamıyor. İkiz kardeşi Metehan’ın aksine hareket edemeyen ve konuşamayan Alpaslan için geride kalan dört ayda babası Ömer Sarıboğa’nın çabaları ve Emniyet teşkilatının desteği ile 545 bin dolara yakın bağış toplandı ancak, ilaç ve tedavi giderleri için geriye 1.3 milyon dolar daha kaldı. Daha fazla gönüllüye ulaşıp destek toplayabilmek adına Türkiye’yi karış karış gezen Sarıboğa, “Oğlum şu anda 9 kilo. 13.5 kiloyu geçtiği takdirde tedavi şansını kaybedecek. Döviz kuru yükseldiğinde topladığımız yardımlar da gün geçtikçe eriyor” sözleriyle yaşadıkları zorluğu dile getirdi. Ömer Sarıboğa, “İkiz çocuklarımdan oğlum Alpaslan için il il geziyorum. Tedavisi için bağış topluyoruz. Başlattığımız kampanya kapsamında 20’ye yakın ili gezdim ve gezmeye de devam edeceğim. Tedavinin tamamlanabilmesi ve gerekli ilacı alabilmem için 1 milyon 820 bin dolar toplamamız gerekiyor. Dört ay önce başlayan kampanyamızda bu tutarın yüzde 32’sini toplayabildik. Oğlum iki yaşını geçtiği için Amerika’da tedavi ettiremiyoruz. Tedavi masraflarını toplayabilirsek Dubai’ye gideceğiz ancak vaktimiz daralıyor. Çünkü çocuğumuz 13.5 kiloyu geçerse bu ilacı alamıyor. Yardım toplamaya ilk başladığımız gün 9 lira olan dolar bugün 14 liraya kadar çıktı. Keşke dolar yükselmeden önce tedavi tamamlanabilseydi. Tek dileğim akşam eve geldiğimde Alpaslan’ın koşarak bana kapıyı açması ve onu kucaklayabilmek. Umarım bu hastalığı atlatıp kardeşi ile birlikte okula gidebilir.”



