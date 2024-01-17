SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çaldılar

Bursa’da SMA hastası Göktuğ bebek için yapılan bağışların toplandığı kumbara çalındı.

İHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:47
SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çaldılar
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Karacabey’de ailesiyle beraber yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya ilçesinde bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirildi. 

Müşteri gibi markete giren bir şahıs ise kasaya yaklaşarak kumbarayı alıp montunun cebine koydu. 

Bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi. 

Kumbaranın çalınma anı markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.


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