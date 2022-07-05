SMA hastası Fikret Asım bebek umut bekliyor

05 Temmuz 2022 Salı, 16:06

SMA olarak bilinen, sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi yani zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olan hastalık, Türkiye’de 6 bin kişiden birinde görülüyor.

Henüz daha 10 günlükken SMA Tip 1 hastalığı tanısı koyulan bebek Fikret Asım Karaca'nın da sağlığına ulaşması için kampanya sürüyor.

Fikret Asım bebeğin iyileşmesi için yurtdışında bulunan zolgensma ilacını alması gerekiyor. Doktorlar ilacı 6 ay içerisinde alırsa iyileşme ihtimalinin yüzde 98 olduğunu söylüyor. Fikret Asım bebek’in dünyanın en pahalı ilacı olan zolgensma ilacına ulaşması için Sakarya Valiliği tarafından izinli olan kampanya başlatıldı.

İlaç bedeli 1 milyon 879 bin dolar iken şu ana kadar sadece ilaç ücretinin yüzde 6’sı toplanabilmiş durumda.

Instagram: @sma_fikretasima_umutol