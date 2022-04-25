SMA hastası Kaan Efe için seferberlik

25 Nisan 2022 Pazartesi, 13:34

İzmir’de yaşayan Barış ve Mehtap Şanal çifti, Spinal Mu¨sku¨ler Atrofi (SMA) teşhisi konulan çocukları Kaan Efe’yi yaşatabilmek için varlarıyla yoklarıyla savaş veriyor.

Kaan Efe’ye SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulması ardından başlatılan, Kaan Efe’ye nefes ol kampanyası kapsamında Kınık halkı seferber oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları makamında ağırlayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer makamını Kaan Efe'ye teslim etti.

DESTEK ÇAĞRISI

Doğruer, “Bu bayram diğer çocuklarımız gibi SMA TİP 1 hastası Kaan Efe Şanal’a Belediyemizin makamını teslim ettik. Temsilen Kınık Belediye Başkanı bugün Kaan Efe oldu. Belediye Başkanı olarak gülen gözleriyle bizlerden umut olmamızı istedi. Bizler Kaan Efe’nin valilik izinli kampanya kapsamında sağlığına kavuşabilmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah seneye 23 Nisan’da daha sağlıklı bir şekilde yine burada birlikte olacağız. Herkesi birlik olmaya davet ediyorum. Tüm operatörlerden “KAAN EFE” yazıp 6201’e göndererek, İnstagram üzerinden @kaanefeyenefesol sayfasını takip ederek ve bağış için düzenlenen canlı yayınlara da katılarak Kaan Efe’ye destek olabilirsiniz. Valilik izniyle başlatılan bu kampanyada Kaan Efe için birlikte el ele vererek başaracağız” dedi.