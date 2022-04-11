SMA hastası Rüzgar Samet Çiçek’in babası isyan etti: Yazıklar olsun

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Almanya’da gördüğü gen tedavisinin ardından yurda dönen SMA hastası İzmirli Rüzgar Samet Çiçek’in yaşadığı dram bitmiyor. Rüzgar bebeğin babası Samet Çiçek, çocuklarının yaşam mücadelesinin halen sürdüğünü ancak devletin kendilerine sahip çıkmadığını belirtti.

Bornova’da yaşayan 2 yaşındaki spinal müsküler atrofi (SMA) hastası Rüzgar, adına düzenlenen bağış kampanyasının ardından geçen aralık ayında Almanya’ya giderek yaşaması için ihtiyacı olan gen tedavisini aldı. Ancak dört aylıkken SMA teşhisi konan ve nefes almakta güçlük çeken Rüzgar bebeğin iki yıldır yaşadığı dram bir türlü bitmedi. Yurda döndükleri günden bu yana sayısız zorlukla karşılaşan ve birçok sıkıntıyla boğuşan Çiçek ailesi, bir kez daha yardım çağrısında bulundu.

"DEVLET BAKAMIYOR"

Gülistan ve İbrahim Çiçek çifti önümüzdeki iki yıl boyunca devam etmeleri gereken tedavi sürecini maddi yetersizlikten ötürü yarıda kesmek zorunda kalacaklarını ve çocuklarının sağlığına kavuşamayacağını belirtti. İşsiz olduğunu ve çocuğunun tedavi giderlerini karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden İbrahim Çiçek, “Herkes tedaviye gidip geldik diye çocuğumuzun iyileştiğini, sürecin bittiğini sanıyor. Ancak önümüzdeki iki yıl daha devam etmemiz gereken zorlu bir fizyoterapi ve rehabilitasyon süreci var. Kullanmamız gereken medikal ürünler ve tıbbi cihazların aylık masrafı 13-15 bin lira arasında. Sadece kapımıza erzak kolisi gönderip yardım ediyorlar, başka da bir şey yok. Türkiye’de 3 bin tane SMA hastası çocuk var. Koskoca devlet 3 bin çocuğuna bakamıyor. Köprüye, otoyola gelince para var, SMA hastalarına gelince yok. Sonra da uzaya gideceğiz diyorlar. Yazıklar olsun” dedi.