SMA hastası Yaren Belli'nin bağış kumbarası çalındı
Süleymanpaşa’da bir fırına SMA hastası 2,5 yaşındaki Yaren Belli’nin tedavi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı.
Olay, Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir simit fırınında yaşandı.
SMA hastası Yaren Belli için açılan yardım kampanyasına destek amacıyla işletme sahibi, tezgaha bağış kumbarası koydu.
Bugün sabaha karşı fırına gelen bir kişi, çevresini gözetledikten sonra, kasanın bulunduğu yerde kimsenin olmadığı sırada bağış kumbarasını aldı ve ceketinin arasına koydu. Ardından da fırından ayrıldı.
Bağış kumbarasının olmadığını gören çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını bakınca kumbaranın çalındığını fark etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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