Cumhuriyet Gazetesi Logo
SMA'lı çocuğunun cihazının fişini çeken baba intihar etti

SMA'lı çocuğunun cihazının fişini çeken baba intihar etti

12.06.2026 16:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
SMA'lı çocuğunun cihazının fişini çeken baba intihar etti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Soner Ata (44) evinde asılı halde ölü bulundu. Bağlı bulunduğu cihazın fişinin çekildiği belirlenen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası oğlu N.E.A. (12) ise hastanede tedaviye alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak’ta oturan Soner Ata, eve gelen yakınların tarafından asılı bulundu. Aile, SMA hastası oğulları N.E.A.'nın da bağlı bulunduğu cihazın fişinin çekildiğini gördü. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Soner Ata'nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.E.A. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından N.E.A., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. N.E.A.’nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Image

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Soner Ata'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Derince ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Soner Ata, Çınarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Soner Ata’nın oğlunun bağlı bulunduğu cihazın fişini çektikten sonra kendisini astığı üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #kocaeli #ölü bulundu