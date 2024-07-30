SMA'lı bebek adına 'sahte belgeyle' para toplayan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde SMA hastası Miran Ali Vermez adlı 18 aylık bebek adına sahte belgeler düzenleyip iş yerlerine kumbara bırakıp para toplayan Razi U. (51), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:06
SMA'lı bebek adına 'sahte belgeyle' para toplayan şüpheli tutuklandı
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SMA hastası 18 aylık Miran Ali Vermez'in ailesi, bebeklerinin tedavi giderlerinin karşılanması için İstanbul Valiliği'nden aldığı izinde bağış kampanyası başlattı.

Çerkezköy'de yaşayan Razi U., Mİran Ali Vermez adına sahte belge düzenleyip, ilçedeki 6 iş yerine yardım kumbaraları bıraktı. Yaklaşık 3 aydır kumbaralara atılan paraları düzenli olarak toplayan Razi U.'nun durumundan şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi.

Polis, Razi U.'nun düzenlediği belgelerin sahte olduğunu ve bıraktığı kumbaralara atılan paraları alıp, çocuğun ailesine de vermediğini belirledi.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Razi U., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


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