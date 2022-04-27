SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi!
Aksaray'da, SMA hastası Yasemin Elif Salman'ı (1) taşıyan özel ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Elif ile 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Aksaray-Adana yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. SMA'lı Yasemin Elif Salman'ı İstanbul'dan Adana'ya taşıyan İsmail Tatar'ın (29) kullandığı 34 VK 8397 plakalı özel ambulans, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Olayda sürücü Tatar ile acil tıp teknisyeni Melihan Atar (21) ve Yasemin Elif Salman ile annesi Hilal Salman (22) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen diğer sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- 'Emniyet, kask numarası belli olan polisleri bulamıyor'
- 'Kahrolsun istibdat!'
- Ölen pilot Furkan Otkum hakkında kahreden ayrıntı
- Doğu Perinçek’ten 'Gezi Parkı' açıklaması
- Kedi katiline 2 yıl hapis
- Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklaması gündem oldu
- İstanbul'da korkutan görüntü
- A Haber'den 'motosiklet' haberine açıklama
- Meksika’da askeri helikopter düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma
- Maskeleri çıkarttırdı