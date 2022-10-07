SMA’lı İrem için oyuncaklarını sattılar

07 Ekim 2022 Cuma, 06:24

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşları altı ile sekiz yaş arasında değişen üç kız çocuğu, oturdukları apartmanın önünde açtıkları tezgâhta oyuncaklarını satarak, kazandıkları parayı 23 aylık SMA hastası İrem Nur bebeğe bağışladı. Çocuklarının Turgutlu ilçesinde yaşayan SMA Tip1 hastası İrem Nur Çakto için oyuncaklarını sattıklarını öğrenen aileler de çocuklarına destek verdi. Kampanya mahallede büyük ilgi görürken, çevredekiler de oyuncak alarak çocuklara destek verdi. Çocukları adına, İrem Nur bebeğin annesi Ceylan Çakto ile irtibata geçen aileler, toplanan 700 lirayı İrem Nur için açılan bağış hesabına gönderdi.

“AİLECE DESTEK OLUYORUZ”

Oyuncaklarını satan çocuklardan Öykü Sarıkaya, “Oyuncaklarımızı SMA hastası İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için satıyoruz” dedi. Öykü Sarıkaya’nın ablası Melis Sarıkaya ise “SMA hastası İrem için oyuncaklarımızı satarak para topluyoruz. Paraları İrem Nur bebeğe vererek onun ilacını almasını ve sağlığına kavuşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Oyuncaklarını satan çocuklardan Zeynep Masal Taşoğlu’nun annesi Dilek Taşoğlu da “İrem Nur için çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinliğe başladık. Onun yaşaması için ailece destek oluyoruz. Çocukların fikriydi, biz de destek verdik. SMA hastası çocuklar için bu gibi organizasyonlar fazla olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın başlattığı kampanyaya herkesin yardımını bekliyoruz” diye konuştu.