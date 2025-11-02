Smart Solar işçileri 12 gündür direniyor!

Smart Solar’da patronun yüzde 6’lık teklifine karşı greve çıkan işçiler mücadelelerini sürdürüyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova'da kurulu bulunan Smart Solar’da patronun yüzde 6'lık teklifine karşı greve çıkan işçiler, 12 gündür hakları için direniyor. Güneş paneli ve elektrik enerjisi sistemleri üretilen fabrikada çalışan 260 işçinin yarıdan fazlası kadın. Kadın işçilerin yoğunlukta olduğu fabrikada yüzde 50 zam talebiyle bugün greve çıkan Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube üyesi işçileri EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

"SMART İŞÇİSİNE BU SEFALET ZAMMINI DAYATAMAZLAR"

"Smart işçisi yalnız değildir", "İş ekmek yoksa barış da yok" ve "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganlarının atıldığı ziyarette konuşan Karaca, "Smart işçisi sınavlarını tek tek verdi, örgütlülüğünü dişiyle tırnağıyla kazandı. Smart Solar işçisi; ekmeğini büyütmek, çocuğunun geleceğini kurmak için işçinin tek bir yasasının olduğunu, birlikten başka hiçbir gücü olmadığını öğrendi ve sadece Gebze'ye değil, memleketin her yerine de öğretti. Patron düzeninde dişle tırnakla kazanılan sendikalaşma hakkı, toplu iş sözleşmesi yapmak, insanca yaşanacak ücret yetmiyor. Çünkü onların yasaları, yargı güçleri, bakanları, uluslararası sermaye güçleri var. Mehmet Şimşek yurt dışında uluslararası para fonu temsilcileriyle sermayenin her türlü örgütüyle görüşüp diyor ki, 'Merak etmeyin, bizim memlekette işçilere azın daha azını vermek için her şeyi yapacağız'. Adına Orta Vadeli Program diyorlar, adına Mehmet Şimşek Programı diyorlar, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı diyorlar. Bunların hepsini toplayıp şimdi karşımıza 2026 bütçesi diye karşımıza çıkarıyorlar. Sermayeye her türlü teşviki verirken, bu patronlar işçiye bir tırnak ucu kadar hak vermesin diye onlara her türlü olanağı sağlarken, Smart işçisine yüzde 6 sefalet zammını reva görenlere bir kere de bu grev alanından sesleniyoruz. Bütçeyle, OVP'yle, Mehmet Şimşek Programıyla patronların teşviklerini, patronlardan silinecek vergileri yüzde 200 arttıranlar Smart işçisine bu sefalet zammını dayatamazlar" dedi.

"IMF'SİZ IMF PROGRAMINA KARŞI MÜCADELE ETMELİYİZ"

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Karaca, "OVP'yi memleketin gündemine soktuklarından beri, tepemize çöküp boğazımızı sıktıklarından beri, ekmeği pahalılaştırıp işçilerin canını ucuzlattıklarından beri memleketin her yerinde grevler, direnişler, işçi eylemleri var. Memleketin her yerinde ekmeğini büyütmek isteyenler var. Siz mevzunun sadece sefalet zammına karşı mücadele olmadığını, bize bu koşulları dayatan Hükümet programının, OVP'nin, Mehmet Şimşek programının yani 'IMF'siz IMF programının' asıl mücadele etmemiz gereken şey olduğunu açık bir şekilde ortaya koydunuz. İşte işçi sınıfımızın önündeki en önemli meselelerden biri bu. Buradan memleketin her yerinde 'Asgari ücret zammı ne olacak' diye merak eden, 'MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi neye bağlanacak' diye düşünenler var. Sonrasında bu iki temel sözleşme bağlandıktan sonra işyerlerinde nasıl bir ücret zammıyla karşı karşıya kalacağını merak eden bütün işçilere söylüyoruz, merakınızın cevabı burada arkadaşlar. Merakınızın cevabı: Ne kadar mücadele o kadar ekmek, ne kadar mücadele o kadar zam, ne kadar mücadele o kadar insanca yaşam!" diye konuştu.

"BİRLİK SİZİN, ZAFER SİZİN!"

Mücadele verildikçe kazanımın da geleceğini söyleyen Karaca, "Burada verilen mücadele MESS'in nasıl bağıtlanacağının mücadelesi, burada verilen mücadele patronlara yüzde 200 teşvik artırımı yapan bütçeden ne kadar pay alacağımızın mücadelesi. O yüzden buradan sesleniyoruz, memleketin her yerinde büyüyen öfke birleşmeli, ortak bir mücadele eksenine dönüşmeli. Hangi fabrikada hangi sendikanın örgütlü olduğu fark etmeksizin, bütün fabrikaları tek bir fabrika gibi örgütleyecek tek güç işçi sınıfının kendi birliğidir arkadaşlar. Buradan kalkıp Aliağa'ya işyeri taşımasını bilenler sınıflarının birliğine ve gücüne güveniyorlarsa, orada daha ucuza işçi çalıştırmanın hesabını yapıyorlarsa işçi de sadece Gebze'de değil; Aliağa'da da Antep'te de, Tokat'ta da Çorlu'da da tek bir sınıfın parçası olduğunu bilecek, bu özgüvenle hareket edecek. Tek bir yasamız var: Birliğimiz. Birliğiniz daim oldukça, bu mücadelede kararlı durdukça zafer yakındır. Emek Partisi olarak bu mücadelede her olanağımızla yanınızda olmaya söz veriyoruz. Karar sizin, zafer sizin, birlik sizin, zafer sizin" dedi.