SMS’le ‘mobil bankacılık’ vurgunu yaptılar!

Adana’da internet sitesi ve SMS yoluyla gönderdikleri link ile cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayıp, binlerce yurttaşın mobil bankacılık hesabını ele geçirerek, milyonlarca lira vurgun yapan şebeke çökertildi.

DHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:53
SMS’le ‘mobil bankacılık’ vurgunu yaptılar!
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil bankacılık hesapları üzerinden paraları çalınan yurttaşların şikayeti üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonucu bir şebekenin, 'bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık' suçunu işleyerek Türkiye genelinde binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. 

Şebekenin, bazı internet sitelerini hackleyip, tıklama sonucu açılan pencereler aracılığıyla ve vatandaşların cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen linklerle cihazlarına zararlı uygulamalar yüklediği tespit edildi. Yurttaşlara fark ettirmeden yükledikleri zararlı uygulamalar ile cep telefonlarını ele geçiren şebekenin, özellikle gece saatlerinde cihazda yüklü olan mobil bankacılık hesaplarına girerek para çektikleri ve mobil ödeme yaptıkları saptandı. 

ŞİRKET KURUP, OYUN PARASI SATTILAR

Şebekenin S.S., C.K., Ş.K.Ü. ve F.D.'den oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık suçundan elde ettikleri haksız gelirin bir kısmıyla şirket kurup, internet üzerinden piyasanın çok altında değerlerde, oyunlarda kullanılan sanal para sattıklarını ortaya çıkardı. Savcılığın yakalama kararı çıkardığı 4 şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda sim kart ve cep telefonları, taşınabilir bellekler ile laptoplara da el konuldu. 

Soruşturma kapsamında hem hırsızlık hem de oyun parası satışından gelen haksız kazanç ile alındığı düşünülen gayrimenkul ve araçlara tedbir koyuldu, şüphelilerin banka - kripto para hesapları bloke edildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden S.S., C.K., Ş.K.Ü. tutuklanırken, F.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Player Alanı
Adana MOBİL BANKACILIK vurgun dolandırıcılık

İlgili Haberler

İstanbul'da 40 yıllık kuyumcudan büyük vurgun: Emanet altınlarla birlikte ortadan kayboldu

İstanbul'da 40 yıllık kuyumcudan büyük vurgun: Emanet altınlarla birlikte ortadan kayboldu
Daire daire vurgun yaptılar... Adliyeye çıkarken söylediği sözler şaşırttı: 'Taliplerimi bekliyorum'

Daire daire vurgun yaptılar... Adliyeye çıkarken söylediği sözler şaşırttı: 'Taliplerimi bekliyorum'
Esenyurt'ta dakikalar içinde 130 bin liralık vurgun yaptılar!

Esenyurt'ta dakikalar içinde 130 bin liralık vurgun yaptılar!

En Çok Okunan Haberler